Τα τατουάζ του Βιδάλ για την Γιουβέντους έχουν ξεσηκώσει τους οπαδούς της Ιντερ και ζητάνε την αφαίρεσή τους (pic)

Ο Χιλιανός μέσος βρήκε στην Ίντερ ξανά τον Αντόνιο Κόντε, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν στη Γιουβέντους αλλά τον συμπατριώτη του, Αλέξις Σάντσες. Με τη φανέλα των «μπιανκονέρι», ο Βιδάλ έζησε σπουδαίες στιγμές στην καριέρα του, καθώς τότε κατάφερε να αναδειχθεί και να πάρει μεταγραφή στην Μπάγερν κι έπειτα στην Μπαρτσελόνα.

Η αγάπη του για την Γιουβέντους είναι τόση, που όταν φορούσε τα χρώματα της είχε χτυπήσει δύο τατουάζ στο μπράτσο του με τα δύο πρωταθλήματα που είχε κατακτήσει, ως μέλος της ομάδας. Τη σεζόν 2011-12 και 2012-13 ο Βιδάλ πανηγύρισε δύο πρωταθλήματα Ιταλίας με την Γιούβε, γι' αυτό και θέλησε να χαράξει τις συγκεκριμένες ημερομηνίες στο κορμί του.

Το γεγονός ότι αυτά τα δύο συγκεκριμένα τατουάζ είναι αποτυπωμένα στο χέρι του Βιδάλ, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Κι αυτό διότι οι φίλοι της Ιντερ ζητάνε να τα αφαιρέσει μιας και αγωνίζεται πλέον στους «νερατζούρι» και οι αυτοί της Γιουβέντους, τον χαρακτηρίζουν «προδότη», θεωρώντας πως ξέχασε τα όσα πέρασε με τη «Γηραιά Κυρία».

Arturo Vidal's new tattoo to celebrate our 31st scudetto. Vidal is going nowhere. #forever #Juve31 pic.twitter.com/yHimIGiS8a

— Juventus (@JuventusFF) May 26, 2013