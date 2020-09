Ενίσχυσης συνέχεια με δύο μεταγραφές μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιεί η Αταλάντα.

Μετά την αγορά των Πάσαλιτς, Μίραντσουκ, Μουρατόρε και τον δανεισμό των Πιτσίνι, Ρομέρο, οι Μπεργκαμάσκι ανακοίνωσαν τόσο την αγορά του Σαμ Λάμερς από την Αϊντχόφεν έναντι 9 εκατ. ευρώ, όσο και τον δανεισμό του Γιοάν Μόχικα με οψιόν αγοράς από τη Γρανάδα.

Ο 23χρονος Ολλανδός φορ πέτυχε 6 γκολ σε 29 συμμετοχές με την PSV τα τελευταία τρία χρόνια (έπαιξε δανεικός στη Χέρενφεϊν τη σεζόν 2018-19).

Από την άλλη, ο 28χρονος Μόχικα ήταν ο βασικός αριστερός μπακ της Κολομβίας στο Μουντιάλ της Ρωσίας το 2018 και μετά από μια εξαετία στα ισπανικά γήπεδα, γίνεται κάτοικος Μπέργκαμο.

