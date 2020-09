Μίλαν - Μπολόνια: Ο Ζλάταν σκόραρε για 23η σερί σεζόν στην καριέρα του! (vid)

Είναι ο «Μπέντζαμιν Ζλάταν» της Μίλαν και φροντίζει να το αποδεικνύει όσες χρονιές κι αν περνούν.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς άνοιξε το σκορ για τους Ροσονέρι με ωραία κεφαλιά στο 35' κόντρα στη Μπολόνια κι έδωσε συνέχεια στο απόλυτο σερί σκοραρίσματος σε όλες τις επαγγελματικές σεζόν της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, από το 1999 που έπαιξε πρώτη φορά στο σουηδικό πρωτάθλημα με τη Μάλμε, σκοράρει ακατάπαυστα σε όλες τις σεζόν πρωταθλήματος που έχει πάρει μέρος, με το γκολ κόντρα στους Ροσομπού να σηματοδοτεί την 23η χρονιά που βρίσκει δίχτυα.

Just a clip of Zlatan ibrahimovic doing Zlatan things. Man turns 39 next month btw pic.twitter.com/9sQO5vEK4O

— Last man of wall street(@Ikewelugoodira) September 21, 2020