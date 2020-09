Ο Λουκάκου νευρίασε με... την ταχύτητά του σε video-game: «Τι σκ@$@ πάει λάθος;»! (vid)

Το βελγικό θηρίο της επίθεσης της Ίντερ, σίγουρα θα έχει να θυμάται την κακή του απόδοση και την ήττα (3-2) στον μεγάλο τελικό του Europa League από τη Σεβίλλη.

Ωστόσο, ξέρει πως έχει κάνει... άλματα βελτίωσης και αισθάνεται καλύτερα από ποτέ μετά την απόφαση που πήρε το περασμένο καλοκαίρι να παίξει για την Ίντερ.

Έχοντας εντυπωσιάσει μέσα στη σεζόν που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο καιρό, ο Λουκάκου κοίταξε τα χαρακτηριστικά του στο FIFA21 και... νευρίασε!

«81 ταχύτητα; Μάλλον δεν είδαν το γκολ μου απέναντι στη Σαχτάρ. Τι σκ@$@ πάει λάθος με αυτούς...» έγραψε...

Για του λόγου το αληθές, δείτε και το βίντεο με εκείνο το γκολ...

EA aren’t making any friends with these FIFA 21 ratings @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/AINJwImP6z

— 433 (@433) September 11, 2020