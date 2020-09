Στην Γιουβέντους θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη μορφή δανεισμού ο Γούεστον ΜακΚένι που ανήκει στη Σάλκε.

Ο Αμερικανός έδειξε τον θαυμασμό του για τον Κριστιάνο Ρονάλντο με δηλώσεις του.

«Τιμή μου που θα παίξω μαζί με τον Ρονάλντο», ανέφερε.

