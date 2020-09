Πέρασε δύο πολέμους, καρκίνο κι επί μήνες ήταν κλεισμένος σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου. Ο ιός του Covid-19 μπορούσε να του προκαλέσει επιπλοκές, καθώς ο ίδιος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, αλλά δεν στάθηκε ικανός.

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς σημείωσε άλλη μία νίκη ζωής στο ενεργητικό του, αποθεραπεύτηκε πλήρως από τον κορονοϊό, δίχως έτσι κι αλλιώς να έχει εμφανίσει συμπτώματα και μετά την απαραίτητη περίοδο καραντίνας είναι και πάλι σε θέση να ηγηθεί ψυχή και σώματι στην προετοιμασία της Μπολόνια ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως ανακοίνωσε η πλευρά των Ροσομπλού, ο Σέρβος τεχνικός αναμένεται να επιστρέψει στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου από την Τρίτη (8/9) κιόλας.

The gaffer is back with the team!

Statement https://t.co/rJpkj9U9SL pic.twitter.com/oO6BqTWFBB

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 7, 2020