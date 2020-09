Γιουβέντους: Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Τζέκο και όχι του Σουάρες

Οπως αναφέρει άλλωστε, η «Corriere dello Sport», οι «μπιανκονέρι», ήταν σε συνεχείς συζητήσεις με τον 34χρονο επιθετικό και σημαντικό ρόλο στη μεταγραφή του, έπαιξε ο Αντρέα Πίρλο. Οπως επίσης και η σύζυγος του Τζέκο, η οποία είναι έγκυος και περιμένει την τρίτη κόρη τους που θα γεννηθεί στην Ρώμη, έδωσε το «ok» για την μετακόμιση του στο Τορίνο.

Ολα δείχνουν πως ο έμπειρος φορ θα φοράει τη φανέλα της Γιουβέντους από τη νέα σεζόν, γι' αυτό και οι άνθρωποι της ιταλικής ομάδας κάνουν τα πάντα για να ολοκληρώσουν αυτό το deal.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο έγκυρος δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι πρωταθλητές Ιταλίας, αυτή τη στιγμή έχουν στο μυαλό τους μόνο πως θα τελειώσει οριστικά η μετακίνηση του Τζέκο στην Γιούβε και όχι στην πιθανή απόκτηση του Λουίς Σουάρες.

the first target for Juventus is Edin Dzeko

