Βάσει του ρεπορτάζ του δημοφιλή και ειδήμονα στα μεταγραφικά ζητήματα, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Έλληνας αμυντικός θέλει να παίξει ξανά στη Serie A και τον θέλει πολύ και ο Γκατούζο στη Νάπολι.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει ξεκαθαρίσει στον Sokratis πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για εκείνον, ειδικά μετά και την απόκτηση του Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες κι έτσι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής διαπραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο θ' αποχωρήσει.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2021 όμως καταβάλλει προσπάθεια να μείνει ελεύθερος και να μετακινηθεί άμεσα στη Νάπολι όπου φυσικά θα βρει και τον Κώστα Μανωλά.

