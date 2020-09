Τομάζο Μπέρνι: Ο γκολκίπερ με μηδέν ματς και δύο κόκκινες σε 6 χρόνια αποχαιρετά την Ίντερ (pics)

Ποτέ του δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την εστία της Ιντερ σε αυτά τα έξι χρόνια παρουσίας του στην ομάδα. Το 2014 μετακόμισε στο Μιλάνο για να είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, με απολαβές 200.000 ευρώ ετησίως χωρίς να κάνει τίποτα στο γήπεδο...

Μάλιστα φέτος, αποβλήθηκε τον Γενάρη στην αναμέτρηση με την Κάλιαρι επειδή χειροκρότησε ειρωνικά τον διαιτητή, ενώ στο παιχνίδι με την Πάρμα επειδή έριξε κάποιες... κατάρες από τον πάγκο. Αν και δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε έξι χρόνια, έχει καταφέρει να δεχθεί δύο κόκκινες κάρτες!

Ωστόσο, ο Τομάζο Μπέρνι, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «νερατζούρι», καθώς μετά από συζητήσεις με την διοίκηση αποφασίστηκε να χωρίσουν οι δρόμοι τους. Ο 37χρονος γκολκίπερ, αποχωρεί από τον ιταλικό σύλλογο χωρίς να έχει δεχθεί κανένα γκολ...

So after 6 years and zero appearances, Tommaso Berni leaves our club without conceding a single goal. #Legend pic.twitter.com/qX4121Jk2O

Tommaso Berni leaves Inter after 6 years at the club. Berni joined Inter in July 2014 but was no more than a back-up goalkeeper as he never made a single appearance for the club. Despite not playing for six years, Berni received 2 red cards during his Inter career. pic.twitter.com/s9geUGGkQ6

0 goals conceded in 6 years. That's a goals-against-average of 0.00, which is less than the GAAs posted by Neuer, Oblak, Ter Stegen & Alisson (among many others) last season alone.

Tommaso Berni is one of the most underrated icons of our era. All hail King Berni! https://t.co/xO7QYtaqnm

