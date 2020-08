Μίλαν: «Εκλεψε» Τονάλι μέσα από τα χέρια της Ιντερ (vid)

Μπορεί να βρέθηκε στο στόχαστρο της Γιουβέντους και της Ιντερ, ωστόσο η Μίλαν κατάφερε να «κλέψει» τον 20χρονο άσο, Σάντρο Τονάλι και να τον κάνει δικό της. Οι «ροσονέρι» συμφώνησαν με την Μπρέσια για τον μονοετή δανεισμό του 20χρονου αντί 10.000.000 ευρώ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, ο νεαρός μέσος θα ενταχθεί εντός των επόμενων ημερών στο ρόστερ της Μίλαν ως δανεικός και έπειτα με κανονική μεταγραφή, λόγω της υποχρεωτικής οψιόν, που αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στην μεταγραφή του έπαιξε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Μιλάνου, Πάολο Μαλντίνι, καθώς έπεισε τον νεαρό άσο να απορρίψει Γιουβέντους και Ιντερ και να γίνει «ροσονέρι».

