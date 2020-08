Νάπολι: Παπασταθόπουλος αν φύγει ο Κουλιμπαλί (pic)

Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι ο εκλεκτός του Γκατούζο για να καλύψει το κενό που μπορεί να αφήσει η μεταγραφή του Κουλιμπαλί.

Όπως αναφέρει το RAI, ο Έλληνας στόπερ θα λάβει 2.500.000 ευρώ για τρία χρόνια, ενώ η Αρσεναλ θα βάλει στα ταμεία της 4.500.000 ευρώ.

Μάλιστα, τονίζεται πως ο «Πάπα κέρδισε για την θέση τον Μίκολα Ματβιγιένκο της Σάχταρ.

