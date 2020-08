Ανακοινώθηκε από την Γιουβέντους ο Γουέστον ΜακΚένι (pics & vids)

Ο 22χρονος μέσος, από τους λίγους παίκτες που διασώθηκαν από το φετινό «ναυάγιο» των Βασιλικών Μπλε, αποκτήθηκε δανεικός αντί 4.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, η Γιουβέντους είναι υποχρεωμένη στο τέλος του καλοκαιριού του 2021, να προχωρήσει στην αγορά του παίκτη σε περίπτωση που ο Γουέστον ΜακΚένι παίξει το 60% των παιχνιδιών της ερχόμενης αγωνιστικής σεζόν. Βέβαια,η «Γηραιά Κυρία», έχει την οψιόν αγοράς του παίκτη ακόμη κι αν δεν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Οπως αναφέρει το «Sky Sport Italia», το κόστος αγοράς του Αμερικανού, ανέρχεται σε 18.500.000 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις δόσεις.

OFFICIAL | @WMckennie is a Juventus player! #WelcomeWeston #ForzaJuve

An American dream come true for @WMckennie

WATCH the full interview on @JuventusTV https://t.co/EvCcUc0ubp#WelcomeWeston #ForzaJuve pic.twitter.com/nJ7cEE6W2g

— JuventusFC (@juventusfcen) August 29, 2020