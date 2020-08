Η Γιουβέντους κυκλοφόρησε τη νέα πορτοκαλί της φανέλα (pics & vid)

Η ιδιαίτερη τρίτη φανέλα των «μπιανκονέρι», έρχεται μετά την αποκάλυψη της πρώτης και της δεύτερης, λίγες ημέρες νωρίτερα. Υπενθυμίζεται πως η κύρια εμφάνιση της Γιουβέντους για τη νέα σεζόν είναι κλασική ασπρόμαυρη και η δεύτερη, μπλε.

Οσον αφορά τώρα την τρίτη φανέλα της «Γηραιάς Κυρίας» αυτή είναι σε πορτοκαλί χρώμα με περίεργα μαύρα σχέδια που είναι σχεδιασμένα σε όλη την επιφάνεια της.

Ready for what's next

Juventus have unveiled their new 3rd kit for the upcoming 2020/21 season..

Anyone else really like the look of this?

pic.twitter.com/AEfYnrcbcU

— Oddschanger (@Oddschanger) August 26, 2020