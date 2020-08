Και επίσημα παίκτης της Ρόμα ο Πέδρο (vid)

Παίκτης της Ρόμα και με την βούλα ο Πέδρο. Ο Ισπανός πρώην επιθετικός των Μπαρτσελόνα και Τσέλσι μετέβη στην Ρώμη, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τους Τζαλορόσι, με τους οποίους υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2023.

«Είμαι ευτυχισμένος που είμαι εδώ. Με ενθουσιάζει αυτή η νέα πρόκληση για να παλέψω για τους στόχους μας την επόμενη σεζόν» ανέφερε ο 33χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έφτασε στην Ρόμα ως ελεύθερος, μετά την λήξη του συμβολαίου του με τους Μπλε.

OFFICIAL: Pedro is now an #ASRoma player pic.twitter.com/ToViuer49F

