Ο νέος κόουτς των «μπιανκονέρι» και θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου, βρέθηκε τη Δευτέρα για πρώτη φορά στις εγκαταστάσεις του συλλόγου ως ο κόουτς της ομάδας για να πιάσει δουλειά στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον οποίο σίγουρα είχαν και κουβέντα, ο Αντρέα Πίρλο παρέμεινε απίστευτα χαλαρός, με τα χέρια στις τσέπες, όπως ακριβώς τον έχει μάθει ο κόσμος και είναι το χαρακτηριστικό του στυλ.

Καμία νευρικότητα, καμία αμηχανία... Βέβαια, μιλάμε για τον άνθρωπο που παραμονή τελικού Μουντιάλ έπαιζε χαλαρός Playstation δίχως καν να σκέφτεται το παιχνίδι...

How he does as Juve boss remains to be seen...

But Andrea Pirlo parachutes straight into #1 on the 'coolest football managers' list pic.twitter.com/326D9ePAKD

— Football on BT Sport #Club2020 (@btsportfootball) August 24, 2020