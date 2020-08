Έχοντας ήδη τον Τούντορ στο πλευρό του και περιμένοντας την απάντηση και του Νέστα για να τον συμπεριλάβει κι εκείνον στο τεχνικό επιτελείο, ο Πίρλο, που αρχικά προοριζόταν για το τμήμα κ-23 του συλλόγου, πιάνει δουλειά στους άνδρες μετά την απόλυση του Σάρι.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, 24 Αυγούστου, βρέθηκε για πρώτη φορά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για να πιάσει δουλειά ως πρώτος προπονητής των «μπιανκονέρι» και ήθελε, όσο μπορούσε, να ικανοποιήσει τους οπαδούς που βρίσκονταν εκεί.

Από απόσταση και κάνοντας και λίγο πίσω για να παραμείνει ασφαλής, ο Πίρλο έβγαλε φωτογραφίες με τον κόσμο και σήκωσε τα μανίκια για τη νέα ημέρα της «Γηραιάς Κυρίας».

