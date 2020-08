Ο 37χρονος Ρέινα αφήνει τη Μίλαν και υπογράφει στη Λάτσιο για δύο χρόνια (pic)

Οπως αποκάλυψε, ο Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 37χρονος πορτιέρε, συμφώνησε με την Λάτσιο μέχρι το 2022, προκειμένου να μπορέσει να αγωνιστεί ξανά στο Champions League. Υπενθυμίζεται ότι οι «Λατσιάλι» επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για πρώτη φορά έπειτα από 13 χρόνια κι αυτό ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Ρέινα να πει το «ναι».

Από τον Ιανουάριο, ο έμπειρος γκολκίπερ αγωνιζόταν ως δανεικός από τη Μίλαν, για λογαριασμό της Αστον Βίλα, όπου και κατέγραψε 12 συμμετοχές στην Premier League. Με την ολοκλήρωση του δανεισμού του επέστρεψε στους «ροσονέρι» αλλά δεν θα παραμείνει στο ρόστερ, μιας και από τη νέα σεζόν θα υπερασπίζεται την εστία της Λάτσιο.

Ετσι, μετά την Μπαρτσελόνα, την Βιγιαρεάλ, την Λίβερπουλ, τη Νάπολι, την Μπάγερν, την Μίλαν και την Αστον Βίλα, ο Πέπε Ρέινα ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Pepe Reina has agreed a two-years contract with Lazio. He’s joining from AC Milan to play Champions League again - deal done. Here we go @SkySport #Lazio #Reina #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2020