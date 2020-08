Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από τον τρόπο που επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν οι φίλοι της Περούτζια για τον υποβιβασμό της ομάδας στη Serie C.

Οι τιφόζι του ιστορικού συλλόγου δεν μπόρεσαν να χωνέψουν την ήττα της ομάδας από την Πεσκάρα στα πέναλτι (2-1 κ.α., 2-4) για το πλει-άουτ παραμονής στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία της Ιταλίας και μετά το καταδικαστικό αποτέλεσμα, περίπου 700 από αυτούς παρέμειναν έξω από το γήπεδο της ομάδας «Στάντιο Κούρι» πετώντας μπουκάλια και καπνογόνα.

Την ίδια ώρα, όμως, τα ιταλικά μίντια εντόπισαν τέσσερις ανθρώπινες κούκλες κρεμασμένες σε γέφυρα της πόλης και με εμφανίσεις της ομάδας, με ένα πανό να τις συνοδεύει και να αναγράφει: «Σας θέλουμε έτσι».

Perugia were relegated to Serie C last night after losing the play-off to Pescara, sparking a furious and threatening response from the ultras https://t.co/pnzmT1k8jb #SerieB #SerieC #Perugia pic.twitter.com/cpCvzRgTnr

