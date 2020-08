Οπως ανέφερε ο Ισπανός και έγκυρος δημοσιογράφος, Guillem Balagué, η διοίκηση της Γιουβέντους, μπορεί να είναι ικανοποιημένη από την απόδοση του «CR7», αυτά τα χρόνια, ωστόσο δεν μπορεί πλέον να πληρώνει το «χρυσό» συμβόλαιο του Πορτογάλου, μιας και οι απολαβές του, στους «μπιανκονέρι» είναι τεράστιες.

Γι' αυτό και προσπαθεί, ειδικά μετά τον αποκλεισμό της από το φετινό Champions League και την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία, να απαλλαγεί από το βαρύ συμβόλαιο του 35χρονου Πορτογάλου, προσφέροντας τον σε άλλες ομάδες.

Μία από αυτές, σύμφωνα με τον Guillem Balagué, είναι η Μπαρτσελόνα, καθώς όπως τόνισε οι «μπλαουγκράνα», ίσως είναι οι μοναδικοί οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις του Κριστιάνο. Η διοίκηση της Γιούβε, νωρίτερα, είχε επικοινωνήσει και με την Ρεάλ, για την παραχώρηση του στους Μαδριλένους, ωστόσο η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

Πάντως, το τελευταίο διάστημα το όνομα του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει συνδεθεί και με την Παρί Σεν Ζερμέν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση από τον γαλλικό σύλλογο. Από την άλλη, ο ισχυρός άνδρας των «μπιανκονέρι», Αντρέα Ανιέλι, πριν από λίγες ημέρες, είχε ξεκαθαρίσει πως ο Πορτογάλος δεν το κουνάει από την Γιούβε

Το μόνο που μένει να διαπιστώσουμε είναι αν πρόκειται για φήμες ή αν τελικά δούμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τη νέα σεζόν να έχει για συμπαίκτη του, τον Λιονέλ Μέσι!

'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

