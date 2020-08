Ερωτευμένος Κριστιάνο, «διακοπάρει» με τη Χεορχίνα στο σκάφος του (pic)

Η περίεργη και δύσκολη σεζόν του 2019-2020 ολοκληρώθηκε σε περισσότερο από έναν χρόνο μετά την έναρξή της και ο Κριστιάνο Ρονάλντο αξίζει ένα ικανό διάστημα ξεκούρασης μαζί με την αγαπημένη του Χεορχίνα.

Ο Πορτογάλος σταρ της Γιουβέντους περνά τις καλοκαιρινές στιγμές του στο σκάφος του με την Ισπανίδα καλλονή και σύντροφό του και θέλησε να μοιραστεί την ευτυχία που ζει και στα social media.

«Χαρούμενος να μοιράζομαι αυτές τις όμορφες στιγμές μαζί σου», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανάρτησε στο twitter, έχοντας στην αγκαλιά του την πανέμορφη Χεορχίνα.

Happy to share these beautiful moments with you! pic.twitter.com/8P2GJcFihf

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 12, 2020