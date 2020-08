Η αρχή έγινε με την «Piemonte Calcio» στη θέση της Γιουβέντους στο FIFA 20. Πλέον, δεν θα βρίσκεται ούτε η Ρόμα στο πλευρό της EA Sports.

Οι Τζιαλορόσι διέκοψαν τη συνεργασία τους με τη διάσημη εταιρεία κι έτσι θα απουσιάζουν με το σήμα-κατατεθέν τους από το FIFA 21, που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγους μήνες.

Το όνομά της ομάδας θα είναι Roma FC, με τα ονόματα και τα στοιχεία των παικτών να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, αλλά θα λείπουν τα δικαιώματα για τις φανέλες, οι οποίες φέτος είναι εντυπωσιακές και αναμένονταν με μεγάλο ενδιαφέρον από τους φαν του παιχνδιού.

There’ll be no official AS Roma in EA’s upcoming FIFA 21...

Best kits in the league and we won't be able to use them pic.twitter.com/uIwco1RgfU

— Italian Football TV (@IFTVofficial) August 3, 2020