Ο Κριστιάνο δεν είναι ο μοναδικός παίκτης που κέρδισε πρωτάθλημα σε Premier League, La Liga και Serie A

Αν και δεν έπαιζε πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Ντανίλο έχει κερδίσει έναν τίτλο πρωταθλήματος σε κάθε μία από τις τέσσερις τελευταίες σεζόν. Επίσης, έχει κερδίσει δύο Primeira Ligas με τον Πόρτο και δύο τρόπαια στο Champions League, όταν αγωνιζόταν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτό σημαίνει πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι ο μόνος παίκτης ο οποίος έχει κερδίσει τίτλους σε Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία...

Noy so fast @FIFAcom

Let’s talk “Danilo already did this. Won the league with Real Madrid , Manchester City and now Juventus.“ pic.twitter.com/IMSbvGPity

— Slightly Used Boyfriend (@k_owusuamponsah) July 27, 2020