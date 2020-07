Με το μπουρνούζι του και τα γυαλιά του, ίσως που είχε σηκωθεί από το κρεβάτι και απολάμβανε το πρωί της ημέρας μετά την εξασφάλιση του 9ου διαδοχικού πρωταθλήματος από τη Γιουβέντους, ο Ντε Λιχτ άρχισε να φωνάζει συνθήματα!

Πήρε αγκαλιά τον σκύλο του και τραγουδούσε «Campeones», γιορτάζοντας για το μετάλλιο που κατάφερε να πάρει στην πρώτη του σεζόν στον σύλλογο του Τορίνο.

Δείτε το βίντεο:

This is how @mdeligt_04 woke up this morning pic.twitter.com/KhRaAZOH2i

— 433 (@433) July 27, 2020