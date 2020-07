Κριστιάνο Ρονάλντο: Συνεχίζει να σπάει κάθε προσωπικό ρεκόρ! (pic)

Με 31 γκολ στην φετινή σεζόν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε ξανά το... ποδαράκι του ώστε η Γιουβέντους να στεφθεί πρωταθλήτρια για 9η σερί χρονιά και 36η συνολικά στην ιστορία της. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι ο μόνος παίκτης στον κόσμο (από πέρυσι) που είναι πρωταθλητής σε τρεις διαφορετικές χώρες.

Μόνο που από φέτος θα είναι κι ο μόνος που έχει τουλάχιστον 2 τίτλους σε 3 διαφορετικά πρωταθλήματα. Θυμίζουμε πως με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανέβηκε τρεις φορές στην κορυφή της Premier League, στην Ισπανία με την Ρεάλ Μαδρίτης ήταν 2 φορές πρωταθλητής ενώ και στην Ιταλία έχει ήδη 2 τίτλους.

10 goals in 10 games since the resumption of @SerieA_EN has helped @Cristiano become a multiple-time league champion in England, Spain & Italy. No other player has even won all 3 leagues once

The country doesn't matter when you're from another planet pic.twitter.com/29FfCLBAut

