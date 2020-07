Λουκάκου: Η κορυφαία σεζόν της καριέρας του και ο Ρονάλντο! (vid)

Ο Βέλγος επιθετικός βρήκε διέξοδο από τον... εφιάλτη που βίωνε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το «Ολντ Τράφορντ», βρίσκοντας τον... ποδοσφαιρικό του παράδεισο στο Μιλάνο και το «Τζουσέπε Μεάτσα», φορώντας τη φανέλα της Ίντερ.

Έπειτα και από τα δυο γκολ που πέτυχε κόντρα στη Τζένοα το βράδυ του Σαββάτου, ο Ρομέλου Λουκάκου έφτασε στα 23 τέρματα στο πρωτάθλημα και αυτά τα γκολ στην Serie A, τα είχε πετύχει τελευταίος ο ... Βραζιλιάνος, Ρονάλντο, επίσης με τη φανέλα των «νερατζούρι»!

Παράλληλα, ο «Ρομ» έχει 29 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και αυτά είναι τα περισσότερα που έχει πετύχει ποτέ σε μια αγωνιστική περίοδο, ως τεράστια απόδειξη της αγωνιστικής του αναγέννησης επί ιταλικού εδάφους.

Romelu Lukaku is the first player to score 23 Serie A goals in their first Inter season since Ronaldo pic.twitter.com/3rXegHKoHs

— B/R Football (@brfootball) July 25, 2020