Γιουβέντους: Τίτλο στο ρελαντί... κι ας έχει «χαθεί» (pic)

Οι «μπιανκονέρι» θα είναι γι' ακόμα μια χρονιά Πρωταθλητές Ιταλίας, ωστόσο, το γεγονός πως δεν έχουν πλέον ιδιαίτερο ανταγωνισμό τους κάνει ίσως να χαλαρώνουν πολύ περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε.

Το βράδυ της Πέμπτης η ομάδα του Σάρι είχε την ευκαιρία με νίκη επί της Ουντινέζε να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο κι όμως δέχθηκε ανατροπή στο σκορ, ηττήθηκε 2-1 και έβαλε αναβολή στη στέψη της.

Στα τελευταία πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος η «Γηραιά Κυρία» έχει δεχθεί περισσότερα γκολ από αυτά που έχει πετύχει κι έχει μόλις μια νίκη με δυο ισοπαλίες και δυο ήττες!

Στα προηγούμενα 30 ματς που είχε παίξει στη φετινή Serie A, είχε 24 νίκες, 3 ισοπαλίες, 3 ήττες, ενώ η διαφορά στα τέρματα υπέρ και κατά ήταν χαοτική!

Juventus disappeared their last five games pic.twitter.com/yGMBgZY1Kc

— B/R Football (@brfootball) July 23, 2020