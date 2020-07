Θα μπορούσε να φοβάται τα γόνατά του έπειτα από τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί τον περασμένο Ιανουάριο και που τον κράτησε εκτός δράσης μέχρι πριν από λίγο καιρό.

Θα μπορούσε να είναι πιο προσεκτικός στις κινήσεις του κι όχι τόσο σύντομα να ξεκινήσει τα σλάλομ.

Κι όμως, στην επιβλητική νίκη (6-1) της Ρόμα επί της Σπαλ, ο Τζανιόλο πέτυχε το τελευταίο γκολ με εκπληκτικό «χορό», ντρίμπλες και φοβερό τελείωμα, δείχνοντας σε όλους πως με τη νέα σεζόν θα είναι ακόμα πιο δυνατός.

“Players are not the same after an ACL injury”

Zaniolo:pic.twitter.com/hJj0LrgK8T

— Don Totti (@pellegrini_fan) July 23, 2020