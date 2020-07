Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι έμαθε να κοιτάζει τους «μεγάλους» στα μάτια και να κάνει ζημιές τη φετινή αγωνιστική περίοδο, παίρνοντας αποτελέσματα για τα οποία κάνει τους οπαδούς της περήφανους.

Από τον περασμένο Δεκέμβρη και το 2-2 με τη «Γηραιά Κυρία» στο Τορίνο, η Σασουόλο κατάφερε να κόψει βαθμούς και από τη Μίλαν (0-0 στις 15/12) και από τη Ρόμα (νίκη 4-2 την 1η Φεβρουαρίου) και την Ίντερ (3-3 στις 24/6) και τη Λάτσιο (νίκη 2-1 στις 11/7)!

Σασουόλο - Γιουβέντους 3-3: «Φλέρταρε» με το κάζο, κρατιέται στο +7 η Κυρία (vid)

Sassuolo are always ready to steal points from the top teams pic.twitter.com/QBeB97BwiQ

