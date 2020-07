Η Γιουβέντους δεν χάρηκε για πολύ το γκολ του Ρονάλντο από το σημείο του πέναλτι. Στο 80' ο Μαλινόφσκι με δυνατό σουτ έκανε το 1-2 και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Αταλάντα.

Malinovskiy knows how to strike a ball #JuventusAtalanta pic.twitter.com/I89WfGhJi3

— Sacha Pisani (@Sachk0) July 11, 2020