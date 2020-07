Οι «ροσονέρι» βρίσκονται σε καλά φεγγάρια μετά το επιβλητικό 4-2 με τεράστια ανατροπή απέναντι στη Γιουβέντους, όμως, ακόμα ψάχνουν τη φόρμουλα με την οποία θα καταφέρουν να επιστρέψουν στους τίτλους.

Προς το παρόν, πάντως, φρόντισαν τα οικονομικά τους και τη δημόσια εικόνα τους με την σύναψη συμφωνίας που πέτυχαν με την εταιρεία του Jay-Z, RocNation, για μελλοντικά events και γενικά διαχείριση οργάνωσης κινήσεων και δραστηριοτήτων...

Welcome to the Family #MilanNation @RocNation pic.twitter.com/Kjf699WU2B

— AC Milan (@acmilan) July 9, 2020