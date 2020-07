Οι «λάτικς», αν και είχαν πωληθεί σε νέο ιδιοκτήτη στις αρχές Ιουνίου, τώρα έχουν μπει σε καθεστώς αναγκαστικής οικονομικής διαχείρισης λόγω των δυσκολιών που προέκυψαν από την πανδημία, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν και 12 βαθμοί απ' όσους είχε καταφέρει να συγκεντρώσει η ομάδα.

Στη Ρόμα παρακολούθησαν τις εξελίξεις και έδειξαν την κλάση τους με το μήνυμα στήριξης προς τη Γουίγκαν και προς όσους έχασαν τη δουλειά τους, γράφοντας:

«Η ομάδα της εβδομάδας είναι η Γουίγκαν. Εξαγοράστηκε στις 4 Ιουνίου, όμως μπήκε σε καθεστώς αναγκαστικής οικονομικής διαχείρισης την 1η Ιουλίου. Τώρα της αφαιρέθηκαν και 12 βαθμοί και μπορεί να υποβιβαστεί. 75 άτομα έχασαν τη δουλειά τους... Όμως, ήρθε νίκη επί της ΚΠΡ και οι οπαδοί του συλλόγου προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν! Forza λάτικς»!

#ASRoma’s Team of the Week is @LaticsOfficial. Sold on June 4, they were placed in administration on July 1 & now a 12-point deduction could relegate them. 75 staff lost their jobs but last night they beat QPR as fans try to save the club. Forza Latics https://t.co/3Nsmc2H0dV pic.twitter.com/7QehZIZ24X

— AS Roma English (@ASRomaEN) July 9, 2020