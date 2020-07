Ο Ισπανός αμυντικός των «λατσιάλι»,ίσως και λόγω της χαμένης του συγκέντρωσης με τη Λέτσε να έχει το προβάδισμα και το παιχνίδι να βρίσκεται στα τελευταία του δευτερόλεπτα, είδε το απλωμένο χέρι του Ντονάτι και τον δάγκωσε!

Πίστευε πως θα περνούσε απαρατήρητο, όμως, για κακή του τύχη, τον είδαν αρκετοί που ήταν κοντά του, τον είδε και ο ρέφερι και φυσικά αντίκρισε την κόκκινη κάρτα...

Lazio defender Patric was sent off for biting Lecce's Giulio Donati

He’s gone full Luis Suarez pic.twitter.com/3OB27DHbvr

