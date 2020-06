Αταλάντα, η πιο παραγωγική ομάδα στην εποχή του κορονοϊού! (vid)

Προτού ο κορονοϊός διακόψει την κορυφαία σεζόν της ιστορίας της και πληγώσει ανεπανόρθωτα την κοινότητα του Μπέργκαμο στο πέρασμά του, η Αταλάντα ήταν το δίχως άλλο η πιο ελκυστική ομάδα της Serie A και μία από τις πλέον ελκυστικές στην Ευρώπη. Μετά τα δεινά της πανδημίας στην περιοχή της Λομβαρδίας, την τρίμηνη αποχή από την δράση και την απουσία του κόσμου από τις εξέδρες, θα περίμενε εύλογα κανείς το εκρηκτικό σύνολο του Τζανπιέρο Γκασπερίνι να έχει χάσει το «χρώμα» του.

Η διάψευση όλων εκείνων, όμως, ήταν εμφατική από τους Μπεργκαμάσκι, οι οποίοι επανήλθαν σαν να μην πέρασε μια μέρα και στα πρώτα στάδια της επανέναρξης εμφανίζονται ξανά καταιγιστικοί, βάζοντας πλώρη για να γίνουν η πιο παραγωγική ομάδα της Ευρώπης για τη φετινή σεζόν!

Atalanta have scored 3+ goals in 14 of their 28 Serie A games this season:

Μετά από τις τρεις αγωνιστικές του restart, η Αταλάντα μετράει ήδη 10 γκολ στο ενεργητικό της: τεσσάρα επί της Αταλάντα, τριάρα επί Λάτσιο και Ουντινέζε και πέρα από την «κλειδωμένη» 4η θέση που οδηγεί στο Champions League, έχει δημιουργήσει τον καλύτερο μ.ο. τερμάτων επί επανέναρξης στα Top-5 πρωταθλήματα.

Συγκεκριμένα, με 3,3 γκολ ανά ματς ηγείται της κούρσας, ξεπερνώντας τις Γιουβέντους, Μίλαν, τη Μάντσεστερ Σίτι που στον ίδιο αριθμό ματς έχει ένα γκολ λιγότερο, καθώς και την Μπάγερν Μονάχου, που βέβαια έπαιξε 9 ματς στη Bundesliga, κρατώντας τον δικό της μέσο όρο ακριβώς στο 3.

3.33 - Since leagues restarted, Atalanta have been the team with the best goal average in the Top-5 European Leagues (3.33, 10 goals in three games). Rock. pic.twitter.com/vShRD0s8GE

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 30, 2020