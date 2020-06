Είχε να σκοράρει από τις 29 Σεπτεμβρίου. Από τον Δεκέμβριο βρισκόταν στα «πιτς» και η καραντίνα βοήθησε υπό μία έννοια να παραταθεί η σεζόν και να μην λήξει πρόωρα για τον ίδιο. Όσο ξεχασμένος κι αν ήταν από πολλούς, ο Φρανκ Ριμπερί δήλωσε πως είναι εδώ και η επιστροφή του στα γκολ με την Φιορεντίνα ήταν σκέτη «μηχανή του χρόνου».

Με ένα σόλο βγαλμένο από το prime του στην Μπάγερν Μονάχου, περνώντας ανάμεσα από δύο αντιπάλους και εκτελώντας υπέροχα μετά την προσποίηση, ο Φρανκ Ριμπερί άφησε άγαλμα τον Θωμά Στρακόσια και άνοιξε το σκορ για τους Βιόλα απέναντι στη Λάτσιο, υπενθυμίζοντας προς όλους ότι στα 37 του παραμένει υπερποιοτικός και ικανός για μερικές στιγμές ατόφιας «μαγείας».

Ribery still got it pic.twitter.com/8YOuiziZfF

— ً (@O_H_99) June 27, 2020