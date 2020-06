Serie A: Ο Ρονάλντο έχει πετύχει γκολ εναντίον των 20 από τις 21 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει

Η Γιουβέντους επικράτησε με 4-0 της Λέτσε και αύξησε την διαφορά από την Λάτσιο στους 7 βαθμούς, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο. Φυσικά, μεγάλος πρωταγωνιστής των «μπιανκονέρι» δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος πέρα από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος σταρ, μοίρασε δύο ασίστ και βρήκε και μια φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με αυτό το γκολ που πέτυχε, η Λέτσε έγινε η 20η ομάδα στην Serie A απέναντι της οποίας σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πλέον έχει σκοράρει εναντίον των 20 από τις 21 ομάδες που έχει αντιμετωπίσει στην Ιταλία ως τώρα.

20 - Lecce are the 20th different side Cristiano Ronaldo has scored against in Serie A - the Portuguese player has found the net against 20 of the 21 teams he has faced in the competition so far. Judgment.#JuveLecce pic.twitter.com/lLwK5qMeWI

— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2020