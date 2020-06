Ο Ρονάλντο εκτέλεσε το χειρότερο φάουλ που θα μπορούσε στο ματς με τη Μπολόνια (vid)

Μπορεί να έγραψε ιστορία με το γκολ που πέτυχε, από την άσπρη βούλα, στο ματς με την Μπολόνια, ωστόσο ο Πορτογάλος, σε προσπάθεια του να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, από φάουλ, έκανε την χειρότερη εκτέλεση που θα μπορούσε.

Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι σχολίασαν αρνητικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γι' αυτή την κακή εκτέλεση φάουλ...

Ronaldo just hit this brilliant freekick. Truly the greatest FK taker of all time

Good thing the stands are empty tho pic.twitter.com/2wnf1BFVx6

