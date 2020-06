Λουκάκου: «Για όλους εσάς που πολεμάτε την αδικία» (pic)

Ο Βέλγος επιθετικός βρήκε δίχτυα το βράδυ της Κυριακής στην εντός έδρας αναμέτρησης της ομάδας του Κόντε απέναντι στη Σαμπντόρια, με τους «νερατζούρι» να συνεχίζουν τη διεκδίκηση του φετινού τίτλου της Serie A.

Ο Λουκάκου σκόραρε, γονάτισε, ύψωσε τη γροθιά του και βρίσκοντας τη φωτογραφία στα social media, έστειλε το μήνυμά του:

«Είναι για όλους εσάς που πολεμάτε την αδικία. Είμαι μαζί σας».

Πλέον έφτασε στα 18 τέρματα για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και έχει μπροστά του άλλα εφτά ματς για να πλησιάσει, να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει την καλύτερη επίδοση της καριέρας του με τα 25 τέρματα από την θητεία του στην Έβερτον.

This one is for all the people who’s fighting for injustice.

I am with you pic.twitter.com/I2FlUGCb8t

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) June 21, 2020