Κατεβαίνοντας στους δρόμους με κασκόλ, σημαίες, καπνογόνα και φωνή, οι οπαδοί των «βιόλα» έδειξαν πόσο πολύ θέλουν ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο για την ομάδα τους.

Προγραμμάτισαν και πραγματοποίησαν διαδήλωση το απόγευμα του Σαββάτου γεμίζοντας τους δρόμους και στέλνοντας το μήνυμά τους προς πάσα κατεύθυνση και κυρίως προς τους αρμόδιους ώστε να βρουν λύση.

Δείτε τις εικόνες:

Fiorentina fans protested in the streets of Florence because the city isn't approving the club to build a new stadium @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/o5eC1iUvEt

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 20, 2020