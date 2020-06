Ο Αντόνιο Φιλιπίνι βρέθηκε στο γήπεδο και τον πάγκο της Λιβόρνο ξανά, μετά την τρίμηνη αναβολή που προκάλεσε ο Covid-19 στις ζωές όλων.

Στο ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με την Τσιταντέλα (η οποία πήρε νίκη με σκορ 2-0), ο τεχνικός της Λιβόρνο δεν άντεξε στη θύμιση της μητέρας του που έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό και «έσπασε»...

Livorno manager Antonio Filippini crying during minute's silence for covid-19 victims following the death of his mother from coronavirus

