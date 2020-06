Τις εφιαλτικές στιγμές που πέρασε ως παίκτης των ακαδημιών της Κάλιαρι περιέγραψε ο Αμερικανός φορ, Φαφά Πικό. Ο νυν στράικερ του Ντάλας στο MLS ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής των Ροσομπλού, όπου έμεινε από το 2006 ως το 2011 και είχε να αντιμετωπίσει τον συνεχή ρατσισμό από τον τότε προπονητή του. Ο Πικό διηγήθηκε σε συνέντευξή του τα σοκαριστικά λόγια που άκουγε σε καθημερινή βάση, χωρίς να κατονομάσει το όνομά του απαράδεκτου coach, τον οποίο όπως είπε θεωρεί έναν από τους χειρότερους ανθρώπους που συνάντησε στη ζωή του:

«Καθημερινά, έπρεπε να τον αντιμετωπίζω, με αποκαλούσε πίθηκο, μου έλεγε πως πρέπει να γυρίσω πίσω στη ζούγκλα μου στην Αφρική, ότι οι μαύροι παίκτες δεν έχουν τεχνική, είστε απλά γρήγοροι, άντε τρέξτε, σας φέραμε εδώ για να τρέχετε, κλπ. Δεν με έφερε καν εκείνος στην ομάδα, ο πρόεδρος το έκανε, αλλά μου έλεγε ότι για αυτό ήμουν εκεί.

Όταν προπονούμασταν, αν έλεγα σε κάποιον νεότερο να κάνει κάτι, μου έλεγε ''Όχι, εσύ να το κάνεις που είσαι μαύρος. Μου κολλούσαν αυτοκόλλητα με μαϊμούδες στο ντουλάπι μου στα αποδυτήρια και έμπλεκα σε καυγάδες δυο φορές την εβδομάδα.

Αυτό που με βοήθησε να το αντιμετωπίσω ήταν τα μαθήματα που έδινα στο σχολείο online και το ότι μπορούσα ακόμα να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν και το ευκολότερο κομμάτι από όλα».

"The easiest part was the soccer"

Thank you @Fafagoal23 for being open about your experiences.

Full Conversation: https://t.co/GDjQl1Iyr1 pic.twitter.com/ACIl7PhpYG

— FC Dallas (@FCDallas) June 18, 2020