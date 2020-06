Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο κατάφερε να θριαμβεύσει απέναντι στην Γιουβέντους των Σάρι και Κριστιάνο Ρονάλντο, επικρατώντας στα πέναλτι με το τελικό 4-2 μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας του τελικού στη Ρώμη.

Πίσω στη Νάπολη, οι οπαδοί των «παρτενοπέι» ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το πρώτο τρόπαιο της ομάδας τους έπειτα από έξι χρόνια, ενώ, τα βεγγαλικά έκαναν τη νύχτα... μαγική!

The City of Naples celebrating their #CoppaItalia win against arch nemesis, Juventus #CoppaItaliaFinal

This is Napoli's first major trophy since 2014 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/ALQjIbIJEy

— Javier Urquieta ‼️ (@DeJesusUrquieta) June 17, 2020