Ποιος Χάμσικ; Ο Μαραντόνα νόμιζε ότι ο Μέρτενς ξεπέρασε εκείνον στους σκόρερ της Νάπολι (vid)

Στο 1-1 με την Ιντερ, που έδωσε και την πρόκριση για τον τελικό του Coppa Italia το περασμένο Σάββατο, ο Ντρίες Μέρτενς σκόραρε για 122η φορά και έγινε ο Νο1 σκόρερ στην ιστορία της Νάπολι. Ουσιαστικά άφησε πίσω του τον Μάρεκ Χάμσικ (121 γκολ), αλλά εκείνος που έσπευσε να τον αποθεώσει ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.

Ο Ντιεγκίτο αφού ευχαρίστησε τον Βέλγο επιθετικό που κατέρριψε το “δικό” του ρεκόρ (σ.σ.: ο Μαραντόνα είναι 3ος σκόρερ της Νάπολι με 115 γκολ), ευχήθηκε στον Μέρτενς να καταφέρει η τωρινή ομάδα να κατακτήσει και ένα πρωτάθλημα, όπως έκανε η δική του με τα δύο scudetti.

Thanks for your kind words! Forza Napoli Sempre pic.twitter.com/tlTBeI58oh

— Dries Mertens (@dries_mertens14) June 15, 2020