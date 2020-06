Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει να ξεχάσει γρήγορα το πρώτο του ματς μετά την καραντίνα, αφού έχασε πέναλτι και ήταν αρνητικός στο 0-0 της Γιουβέντους με την Μίλαν για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Παρ' όλα αυτά, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ μας χάρισε μια καταπληκτική ενέργεια με κούρσα από τα δεξιά, απίθανη προσποίηση σε αντίπαλο και σέντρα με ραμπόνα (ήτοι με το... πίσω πόδι), κάτι που είχε κάνει επ' ακριβώς το 2004, όταν αγωνιζόταν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, κυρίως, ήταν 16 χρόνια νεώτερος.

Βρείτε τις διαφορές (αν υπάρχουν)!

16 YEARS apart. Still at the top.

Some things never CHANGE.

pic.twitter.com/j5F7g3NRo0

— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 14, 2020