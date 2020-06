Ντιμπάλα: «Οι παίκτες θ' αντιδράσουν στον ρατσισμό, αφού δεν το κάνουν αυτοί που πρέπει...» (vid)

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός της Γιουβέντους παραδέχθηκε ότι δεν μπορεί να αισθανθεί τι ακριβώς νιώθουν οι συνάδελφοί του όταν γίνονται στόχοι ρατσιστικών επιθέσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως: «Το αντιλαμβάνεσαι αλλά είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Δέχονται ρατσισμό και για το χρώμα τους αλλά και για τη χώρα προέλευσής τους».

Όσο για τον τρόπο εξάλειψης του φαινομένου από το γήπεδο, ο Ντιμπάλα είπε χαρακτηριστικά ότι: «Αν δεν κάνουν αυτά που πρέπει οι αρμόδιοι, τότε θ' αναλάβουν δράση οι ποδοσφαιριστές και θεωρώ πολύ σωστό αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν όταν παίκτες αποχωρούν από το γήπεδο ή αρνούνται να παίξουν».

