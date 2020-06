Κατά καιρούς, το απίστευτα μεγάλο άλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο έχει φτάσει να γίνει ακόμα και αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Πόσο κοντά, όμως, είναι ένας... κοινός θνητός στο να πλησιάσει έστω το ύψος στο οποίο φτάνει ο Πορτογάλος σούπερ σταρ;

Μια προσομοίωση, έξω από εμπορικό κέντρο, απέδειξε ότι ο «CR7» είναι... εξωγήινος και απλησίαστος!

Random people attempting to jump as high as Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/JjMB9P7kPL

— Footy Humour (@FootyHumour) June 5, 2020