Κιελίνι για Τζορτζ Φλόιντ: «Πως να εξηγήσω αυτό που έγινε στις κόρες μου;»

Με ανάρτηση του στα social media, ο έμπειρος στόπερ των «μπιανκονέρι», μοιράστηκε τις σκέψεις του για τα όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικό στη Μινεάπολη.

Ο Κιελίνι ανέφερε πως γι' ακόμα μία φορά η ιστορία του ρατσισμού επαναλαμβάνεται στις ΗΠΑ, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε πως του είναι αρκετά δύσκολο να εξηγήσει στις κόρες του, όσα συνέβησαν στην υπόθεση του Τζορτζ Φλόιντ.

«Είδα τις εικόνες, ξανά και ξανά. Και χρειάζομαι χρόνο. Να σκεφτώ. Να συνέλθω από το σοκ της βίας σε αυτό το επίπεδο. Πώς θα μπορέσω ποτέ να εξηγήσω στις κόρες μου τι έγινε; Ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω; Η αλήθεια είναι ότι δε θα βρω. Καμία απάντηση. Απλά μία ερώτηση. Γιατί; Πώς συνέβη αυτό; Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται; Διάβασα το χάσταγκ #BlackLivesMatter. Δε θα έπρεπε καν να υπάρχει η ανάγκη να το γράψεις. Όλες οι ζωές μετράνε. Κάθε ανθρώπου. Κάθε παιδιού, αγοριού, άνδρα, γυναίκας σε αυτό τον πλανήτη».

Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta.

— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 1, 2020