Μίλαν: Χέντρικ, ο πρώτος Ιρλανδός μετά από 61 χρόνια (vid)

Προ πανδημίας κορονοϊού, η Μίλαν είχε δείξει ενδιαφέρον για τον Ιρλανδό κεντρικό μέσο Τζεφ Χέντρικ, το συμβόλαιο του οποίου με την Μπέρνλι λήγει στο τέλος της σεζόν και αυτή την στιγμή δεν φαίνεται πιθανό να ανανεωθεί.

Ο 28χρονος Χέντρικ, 54 φορές διεθνής (με δύο γκολ) με την εθνική ομάδα της χώρας του, βλέπει με ενδιαφέρον την προοπτική να αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Νησιού, αφού μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί στη Ντέρμπι Κάουντι και στην Μπέρνλι, στην οποία μετακόμισε από τα Κριάρια το καλοκαίρι του 2016, αντί 11,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Αν τελικά το φλερτ των δύο πλευρών καταλήξει σε γάμο, ο Χέντρικ θα γίνει μόλις ο δεύτερος Ιρλανδός που φοράει την φανέλα της Μίλαν και ο πρώτος από το 1949, όταν το είχε κάνει ο μέσος Πάντι Σλόαν.

