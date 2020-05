Ντε Ρόσι: Ένας χρόνος από το «αντίο» του στη Ρόμα (vid)

Ο Ιταλός χαφ και διάδοχος του Φραντσέσκο Τότι στην αρχηγία των «τζιαλορόσι», αγάπησε με όλο του το «είναι» τη Ρόμα, έβαλε τον εαυτό του κάτω από το καλό της ομάδας, μόχθησε, μάτωσε, τσακώθηκε, το απήλαυσε και εν τέλει το 2019 αποφάσισε ότι είχε έρθει η στιγμή να ζήσει κάτι διαφορετικό.

Το αντίο του, ειπώθηκε σε ματς με την Πάρμα στο «Ολίμπικο» και η Ρώμη «έκλαψε» μαζί με τη βροχή για τον αποχαιρετισμό στον «Μονομάχο» που έμεινε στην ιστορία των «τζιαλορόσι».

Θυμηθείτε το τελευταίο ματς του Ντε Ρόσι και όλες τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στις 26 Μαΐου του 2019:

A year ago today, Daniele De Rossi played his 616th and final game for #ASRoma. Legend. pic.twitter.com/bMZLCqLkIa

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 26, 2020