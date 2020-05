Ο Ζλάταν δίπλα σε παιδιά που ξεπερνούν τις δυσκολίες της ζωής με το ποδόσφαιρο (vid)

Ο Σουηδός σούπερ σταρ, όσο βρισκόταν στην πατρίδα του μακριά από την Ιταλία τον καιρό που ακόμα δεν γίνονταν προπονήσεις και δεν ήταν βέβαιο ότι θα συνεχιζόταν η σεζόν στη Serie A, εκμεταλλεύτηκε τον ελεύθερο χρόνο του και πρόσφερε χαμόγελα και ψυχική δύναμη.

Επισκέφθηκε μια προπόνηση της ομάδας Gatans Lag FF, εκεί όπου αγωνίζονται παιδιά που είναι άστεγα ή έχουν αντιμετωπίσει έχουν πέσει «θύματα» ρατσιστικής συμπεριφοράς μέχρι και σεξουαλικής παρενόχλησης...

Ο Ζλάταν τους έκανε μια πανέμορφη έκπληξη, έπαιξε για λίγο μαζί τους και η παρουσία του κοντά τους ήταν ό,τι καλύτερο για εκείνους...

The players of @gatanslag (insta) have tackled many challenges in life. I stopped by during their practice to show my support. #number10 @volvocarse pic.twitter.com/rcSUaH3yS4

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 25, 2020