Κριστιάνο Ρονάλντο: Όταν το άλμα του έγινε αντικείμενο μελέτης από την επιστήμη! (pics & vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν είναι ένας απλός ποδοσφαιριστής. Είναι μια αθλητική «μηχανή» που συνεχώς βελτιώνει όλους τους τομείς του.

Εκτός από το τρέξιμο, το οποίο αναλύσαμε σε προηγούμενο άρθρο, ο Πορτογάλος έχει στρέχει τα βλέμματα της επιστήμης στην περίπτωσή του και για το άλμα του!

Το 2011, λοιπόν, στο ντοκιμαντέρ «Tested to the Limit», αναφέρεται η μελέτη του Πανεπιστημίου του Τσίτσεστερ βάσει της οποίας και των βιομηχανικών δοκιμών, πηδάει υψηλότερα από τον μέσο παίκτη του ΝΒΑ.

Όπως καταγράφεται στη μελέτη, ο «CR7» είναι ικανός να παράγει 5G δύναμη κατά την απογείωσή του, έχοντας βοήθεια από την περιφέρεια του μηρού του που είναι 62 εκατοστά.

Ο Ρονάλντο, λοιπόν, μπορεί να φτάσει με εν στάσει άλμα στα 44 εκατοστά και στα 78 εκατοστά ενώ τρέχει. Αυτό σημαίνει ότι πηδάει 7 εκατοστά πιο ψηλά από τον μέσο παίκτη μπάσκετ.

Επίσης, καταγράφηκε μια δύναμη πενταπλάσια του σωματικού του βάρους.

Ετσι, δεν πρέπει να είναι περίεργο σε κανέναν ότι έχει πετύχει γκολ με απίστευτες κεφαλιές.

Remember the day Cristiano Ronaldo surpassed the goal post height against levante which was 8ft. Beast pic.twitter.com/1LAQ0XU9Fw

Ο άλλοτε επιθετικός, Τόνι Κασκαρίνο, σχολίασε τις κεφαλιές του σούπερ σταρ της Γιουβέντους γράφοντας στους «Times»:

«Προσπάθησα να εξηγήσω στο παρελθόν πως υπάρχει αρκετοί τρόποι για να κάνεις κεφαλιά ή να χτυπήσεις την μπάλα.

Μπορείς να κάνεις κεφαλιά με την αριστερή πλευρά, με τη δεξιά, με το μέτωπο ή την κορυφή του κεφαλιού. Του Ρονάλντο η κεφαλιά μοιάζει μ' ένα τέλειο χτύπημα στο γκολφ, όλα λειτουργούν παράλληλα κι όταν όλα αυτά λειτουργήσουν, είναι λίγα αυτά που μπορείς να κάνεις για να τον σταματήσεις.

Το σχήμα του κορμιού του έχει αλλάξει αρκετά με το πέρασμα των χρόνων και ξεκάθαρα έχει περάσει αρκετή ώρα δουλεύοντας το άνω μέρος του σώματός του.

Αυτό του επιτρέπει να σηκωθεί στον αέρα και να πάρει με το σώμα του την κατάλληλη θέση για να πάρει χτυπήσει την μπάλα με το κεφάλι».

Cristiano Ronaldo puts Juve back in front with a TOWERING header before half time!

Look at how high he climbed for that one!

And another brilliant cross from Alex Sandro for the assist! pic.twitter.com/aQl118qDZQ

